Após as eleições históricas do FC Porto que elegeram Villas-Boas como o novo presidente, o estádio do Dragão prestou uma homenagem a Pinto da Costa, histórico dirigente que vai deixar a presidência do clube 42 anos depois.



Ainda antes do apito inicial, os adeptos gritaram pelo nome do presidente cessante e aplaudiram-no durante alguns minutos. Pouco depois, já o Clássico tinha arrancado, os Super Dragões exibiram uma tarja na qual se via Pinto da Costa sentado num trono e com uma coroa.

Assim que a tarja foi exibida, toda o estádio voltou a aplaudir e a cantar o nome do histórico dirigente portista.

As eleições do passado sábado colocaram fim a um era de 42 anos de presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa, período no qual o clube amealhou mais de 1.300 títulos nas várias modalidades.