Pinto da Costa cumpriu a tradição e ficou à espera da equipa do FC Porto para cumprimentar os jogadores um a uma antes do jogo desta noite frente ao Sporting.

O ainda presidente do FC Porto aguardou no túnel a chegada da equipa, mantendo um hábito dos últimos anos.

Poderá ser a última vez que Pinto da Costa cumpre este gesto, já que no próximo jogo no Dragão André Villas-Boas já poderá ter tomado posse como novo presidente do FC Porto.