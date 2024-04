André Villas-Boas já está no seu lugar anual no Estádio do Dragão. O presidente eleito do FC Porto saiu de casa cerca de uma hora e meia antes do início do jogo e dirigiu-se para a porta 12 do recinto a caminhar por entre adeptos que lhe batiam palmas.

Mais tarde, já no estádio, Villas-Boas foi envolvido em abraços e aplausos enquanto tentava chegar ao seu lugar. Uma incrível manifestação de carinho dos sócios do FC Porto, que quiseram dirigir-lhe palavras e manifestar o apoio.