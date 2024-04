O defesa-central do FC Porto, Zé Pedro, em declarações na flash interview da SportTV após o empate na receção ao Sporting (2-2), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Sobre a exibição da equipa] «O Sporting melhorar... só em dois minutos, se calhar. Cometemos um erro ou outro que se pagam caro. Controlámos o jogo, tivemos várias ocasiões para ampliar a vantagem. Merecíamos os três pontos, fizemos um ótimo trabalho, só faltou um pormenor ou outro.

[Sobre o plano de jogo] Tínhamos um plano bem estudado, trabalhámos com firmeza para ganhar, no FC Porto trabalhamos sempre ganhar. Lá está, falhou uma coisinha ou outra. Temos de continuar a trabalhar para acabar no terceiro lugar, vamos fazer por isso.

[Entrada de Gyökeres impactou?] Não, teve a felicidade de fazer dois golos em duas ocasiões, não teve mais nenhuma. Na primeira parte e em outras ocasiões não conseguimos ampliar para ficarmos mais confortáveis. A jogar assim, mais vitórias virão.

[Presença de Pinto da Costa foi mais sentida hoje?] A presença do presidente é sempre impactante. Sem falar, marca a sua presença. A história dele, que tem neste clube, fala por si, não preciso de dizer muito mais. Ganhou imensos títulos, é o presidente mais titulado do mundo. Nasci com o Pinto da Costa como presidente, todos os anos da minha infância até hoje foram sempre de dedicação ao clube, de ambição, rigor, competência, de incutir a vitória. O palmarés dele fala por si mesmo.»