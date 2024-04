A renovação de contrato em vésperas das eleições, a eleição de Villas-Boas como novo presidente do FC Porto e o fim da era de Pinto da Costa após 42 anos de presidência foram temas abordados na conferência de Sérgio Conceição, após o Clássico com o Sporting (2-2).



O treinador dos dragões fez questão de dedicar algumas palavras ao histórico dirigente portista.



«Tenho de dar uma palavra ao nosso presidente por tudo aquilo que fez nestes 42 anos. Passámos de um clube, de uma região com gente apaixonada e de valia, para um clube de outros patamares. O presidente deixa um legado incrível, é o mais titulado do mundo, conquistou provas europeias e mundiais. Faço o meu agradecimento», começou por dizer.



«Os sócios são soberanos e escolheram outro presidente. Temos de respeitar. Sou funcionário do clube, vou sentar-me com o novo presidente e falar o que temos a falar por um bem comum que é o FC Porto», acrescentou.



Questionado acerca da ausência de Pepe do duelo com os leões, Conceição revelou que este agravou a lesão na partida com o Casa Pia.



«O Pepe é sempre um jogador muito importante pela experiência e capacidade que tem nesses momentos. Quem jogou deu uma excelente resposta. O Pepe jogou limitado contra o Casa Pia e na parte final, agravou a lesão que tinha no tendão. Esta semana estivemos esperançosos em recuperá-lo, mas não foi possível. Optámos por lançar um jovem com muitos jogos na equipa B [Zé Pedro] e o Otávio que veio de Famalicão com muita vontade. São jovens que estão a ter uma evolução normal. Fiquei satisfeito pelo jogo deles. Não foi por aí», referiu.



Lembre-se que antes e durante o Clássico, o Dragão prestou tributo ao presidente cessante, Jorge Nuno Pinto da Costa. Conceição fez também questão de participar nessa homenagem, aplaudindo Pinto da Costa à semelhança do que os adeptos fizeram.