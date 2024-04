Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após o empate (2-2) no Clássico frente ao Sporting, em jogo da 31.ª jornada da Liga:



«Os jovens que jogaram mais cedo não teriam o nível que tiveram hoje. Há uma evolução normal e natural da parte dos jogadores da formação, da equipa B e da equipa principal. Têm o seu tempo de trabalho.



Empatámos o jogo por dois erros. Se calhar muita gente não viu esses erros. Um é visível, o outro nem tanto. Fizemos um jogo acima da média em termos estratégicos, mas o jogo tem 90 e tal minutos e numa situação em que podíamos ter goleado, acabámos por empatar. Volto a frisar que é a imagem da época. Criámos muitas situações, mas por vezes o último passe... há o lance do Francisco em que ele podia ter dado ao Pepê ou ter feito ele o golo e não fizemos. Acabámos por aqui e acolá não ser tão eficazes no último terço. Talvez este seja o ano em que criámos mais situações pelas características dos jogadores que temos, e depois com um ou outro erro a equipa é castigada.



Cada vez entendo menos [de arbitragem]. Há erros graves que claramente prejudicam o rumo do jogo. Hoje aconteceu mais uma vez. Não vou falar mais de arbitragem caso contrário dizem que estou a desculpar-me. Não sei por que razão as coisas não são assinaladas.



Os jogadores fizeram um jogo muitíssimo bom. Houve um ou outro erro que faz parte da evolução da própria equipa. Há muita juventude de muita qualidade, mas é com estas injustiças que vão crescer e perceber o que é estar num clube de altíssimo nível em que um erro paga-se caro porque os adversários também são de altíssimo nível. Quais erros? Já falei o que tinha a falar. Os programas depois do jogo são a falar desses erros, não se fala de estratégia. Vai haver muita gente a falar dessas situações e basta. Estou aqui para falar do jogo.



Estávamos confortáveis no jogo porque fomos superiores ao Sporting durante 88 minutos. O Sporting teve mais posse de bola na segunda parte e mais iniciativa, mas foi tudo planeado. Já me perguntaram sobre o Martim Fernandes e a maturidade com que jogou. Um jovem assim não aparece do nada. A equipa profissional do FC Porto é composta pela equipa principal, equipa B e sub-19 e muitos trabalham connosco. Não houve relaxamento, mas sim erros que fazem parte da evolução desta juventude. Custa, porque os jogadores trabalharam para terem um resultado diferente. O futebol é isto e às vezes, é injusto.»