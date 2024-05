Viktor Gyökeres tem muitos pretendentes no mercado, mas Ruben Amorim elencou argumentos fortes para ele ficar e quase sem querer acabou por confirmar os rumores de namoro entre o avançado sueco e a atriz Inês Aguiar.

«Queremos muito o Viktor e isto já entra no papel do Hugo Viana e do presidente. Queremos muito segurá-lo. Mas temos de ver que há grandes Ligas, grandes clubes que podem pagar e é difícil segurar os jogadores. O que sei é que ele está muito feliz cá e que até já tem uma namorada portuguesa. Portanto, tudo isso pode ajudar (risos)», afirmou o técnico leonino na última conferência de imprensa.

Ora, já era falado o relacionamento do avançado com a atriz da TVI, que esteve no autocarro das famílias aquando da celebração do título no Marquês e no jantar de comemoração da equipa, staff e familiares no passado fim de semana. Porém, com o sinal dado pelo técnico, os adeptos leoninos invadiram a página de Instagram da atriz, com pedidos para que ela convença Gyökeres a continuar no Sporting.

«Contamos contigo, Inês», «Convence-o a ficar», «Já sabes a tua tarefa», pode ler-se em algumas mensagens.

Inês Aguiar tem 25 anos, tem uma irmã gémea, Joana, e fez parte do elenco das novelas da TVI «Quero é viver», «Bem me quer» e «Queridos papás».

