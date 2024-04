O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV após o empate na receção ao Sporting (2-2), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

«Quero aproveitar para felicitar a lista B e o Villas-Boas pela vitória que teve nestas eleições. Os sócios são soberanos. Se estou disponível para falar? Estou sempre disponível para falar com quem tem responsabilidades no FC Porto. Mais do que essa conversa, agora é pensar nos jogos que faltam para o campeonato e na final da Taça, que queremos muito ganhar.»