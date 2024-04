Ruben Amorim, em declarações à flash interview da Sport TV, depois do empate a dois golos entre o FC Porto e o Sporting, para a 31.ª jornada da Liga:

«Penso que foi um bocadinho melhor o resultado do que a exibição. O FC Porto começou o jogo sem uma pressão muito alta, tivemos passes divididos e fomos nós que deixámos o adversário crescer. Eles foram mais agressivos, quando saíamos para o ataque e o Evanilson recebia, rodava e isso criou dificuldades.

Depois fomos bloqueando bem a saída do FC Porto, mas nunca assentámos o nosso jogo, nunca conseguimos estar montados no meio campo ofensivo do FC Porto, não fomos tão agressivos como devíamos ter sido. A exibição não foi brilhante mas fica o resultado.

Acho que é injusto para o Paulinho, mas sem o Gyökreres não temos ataque ao espaço. É um jogador poderoso que nos empurra para a frente. Há cinco jornadas ele não marcava e a equipa teve a melhor fase, mas não se pode esconder que ele tem uma capacidade que mais ninguém tem.

Geny e Nuno Santos? Foi a pensar defensivamente mas também ofensivamente, tentar tirar as referências do FC Porto, com o Francisco Conceição num grande momento queríamos travá-lo.

Se o resultado fosse uma derrota seria diferente, mas assim mantemos esta sequência, fazemos mais um ponto e isso é importante. É menos um que temos de fazer para sermos campeões. Não vamos bater o recorde de pontos do FC Porto, mas podemos ainda bater o recorde do Sporting.

Se a minha viagem a Londres foi um foco de desestabilização? A viagem não mexeu com os jogadores. É seguir em frente, os jogadores não sentiram nada, apenas poderão ter sentido alguma coisa em mim. Simplesmente não fizemos o nosso melhor jogo mas conseguimos empatar.»