FC Porto e Sporting empataram 2-2 no clássico realizado este domingo no Estádio do Dragão.

Os azuis e brancos entraram melhor e marcaram na primeira parte por Evanílson e Pepê, Ruben Amorim fez entrar Gyokeres no início da segunda parte e o sueco fez em dois minutos os dois golos que valeram o empate final.