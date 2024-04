Viktor Gyökeres, em declarações à flash interview da Sport TV, depois do empate a dois golos entre o FC Porto e o Sporting, na 31.ª jornada da Liga:

«Não perdemos a bola em zonas perigosas na segunda parte, estivemos muito mais consistentes na segunda parte e com o FC Porto a ganhar dois zero não foi tão intenso na pressão. Sempre acreditámos que podíamos dar a volta e conseguimos o empate. Entrei e estava mais fresco, viemos aqui para ganhar mas conseguimos apenas um ponto, o sentimento é bom quando empatamos em dois minutos, queríamos ganhar mas aceitamos um ponto. Foi uma lesão estranha que tive no último jogo, não sentia muito mas quando recomeçámos os treinos não consegui fazer o treino todo, foi por razões de segurança que não comecei de início. O mister Ruben Amorim esteve nas sessões de treino durante a semana, só não esteve quando foi a Londres, vimos a noticia da viagem mas não era um tema importante».