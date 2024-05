Hugo Souza, guarda-redes do Chaves, vai ser notificado esta segunda-feira com uma nota de culpa por ter participado num torneio de futevólei no último sábado, na Póvoa de Varzim, incorrendo contra as regras do clube, sabe o Maisfutebol.

O guardião brasileiro, que tinha ficado no banco na sexta-feira, na derrota com o Famalicão que confirmou a descida dos flavienses, participou, juntamente com um amigo, na Liga Luso-Galaica de Futevólei.

Hugo Souza surge até nos vídeos e fotografias da Federação Nacional Futevólei, tendo, inclusive, comentado algumas publicações. Esta não teria sido a primeira vez que o jovem de 25 anos participou num torneio deste tipo, tendo o mesmo já acontecido no início da época, dessa feita em Setúbal.

Este, refira-se, é o segundo caso de indisciplina num curto espaço de tempo no Desp. Chaves. No encontro com o Famalicão, Kelechi foi «apanhado» a mexer no telemóvel no banco de suplentes e também foi alvo de um processo disciplinar. Contudo, o médio nigeriano assumiu a culpa pelo «ato irrefletido».

«Kelechi assumiu a responsabilidade pelo seu ato, mas vai ter as devidas consequências», confirmou o presidente da SAD do Desp. Chaves, Francisco José Carvalho, ao Maisfutebol.

«Tal como o Kelechi, também o atleta Hugo Souza vai ser notificado e alvo de processo disciplinar», adiantou ainda.

O Desp. Chaves é último classificado da Liga, com apenas 23 pontos e a despromoção confirmada.