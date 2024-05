O FC Porto venceu na noite desta quinta-feira a Ovarense e empatou (1-1) a meia-final do play-off da Liga Portuguesa de basquetebol.

Depois de serem surpreendidos em casa no jogo 1, os portistas não deram hipóteses esta noite no Dragão Arena e, com o novo presidente André Villas-Boas na assistência, venceram por 77-60.

Do lado do FC Porto, os norte-americanos Cleveland Melvin e Aaron Harrison foram os melhores marcadores dos azuis e brancos, ambos com 15 pontos, os mesmos que o compatriota Efe Odigie, o máximo pontuador da Ovarense.

Após dois jogos na casa dos dragões, que venceram a fase regular, segue-se o terceiro duelo na Arena de Ovar, na tarde de domingo (15h). A quarta partida, que pode ser decisiva, será também no reduto da Ovarense e joga-se na terça-feira (19h).

Na outra meia-final o Benfica defronta esta sexta-feira a Oliveirense (20h30), depois de ter cilindrado a equipa de Oliveira de Azeméis por 100-55 no jogo 1.

Esta fase do play-off é decidida à melhor de cinco jogos.