O Benfica neutralizou a Oliveirense, na noite desta quarta-feira, e arrecadou a vantagem na meia-final da Liga. Na partida inaugural da eliminatória, os bicampeões nacionais triunfaram por 100-55.

Ainda que a entrada da Oliveirense tenha sido determinada, as águias rapidamente garantiram a frente do resultado. Por isso, a turma de Norberto Alves liderava no fecho do primeiro quarto (24-16).

Seguiu-se o eclipse dos visitantes. Até ao intervalo, a Oliveirense acumulou apenas cinco pontos, perante os 28 cravados pelos anfitriões. Como tal, aquando da pausa, o Benfica vencia por 52-21.

Na segunda parte, o Benfica aplicou parciais de 21-23 e 27-11. Tal como aquando das partidas com o Vitória de Guimarães, os campeões em título não desaceleram, deixando claras mensagens à concorrência.

A Oliveirense terá a lamentar a noite desinspirada de figuras como Darius Carter e Washpun. Em simultâneo, a turma de João Figueiredo foi errática na construção, precipitada no momento de lançar e desorganizada atrás. Como tal, acumulou 27 «turnovers».

Entre os visitantes, Justin Gordon e Pablo Bertone (11 pontos) foram os mais inconformados.

No Benfica, o brilho foi repartido por Thomas Drechsel (21 pontos), Broussard (17 pontos), Ivan Almeida (15 pontos) e pelo capitão Romdhane (11 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências e 6 roubos de bola).

A segunda partida desta meia-final está agendada para as 20h30 de sexta-feira, de novo em Lisboa. O terceiro encontro será em Oliveira de Azeméis, às 19h de segunda-feira.

Esta quinta-feira, a partir das 20h, o FC Porto volta a receber a Ovarense. O conjunto vareiro lidera a eliminatória após o triunfo na partida inaugural.