O Famalicão venceu esta sexta-feira em Chaves, por 1-0, no jogo inaugural da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, resultado que confirmou a descida dos flavienses à II Liga.

Um golo de Gustavo Sá, em cima do intervalo (45+2m), valeu os três pontos ao Famalicão, que consolidou o 8.º lugar, tendo agora 42 pontos.

Os flavienses mantêm os 23 pontos, no 17.º e penúltimo lugar, já sem hipóteses de alcançar o Portimonense, 16.º, em lugar de play-off, com 28 pontos. O Desp. Chaves já só consegue fazer no máximo 26 e pode até ser ultrapassado pelo Vizela (também já despromovido e atual 18.º, com 22 pontos) e cair para último nesta jornada.