O Desportivo de Chaves viu confirmada, esta sexta-feira, a descida à II Liga após a derrota por 1-0 frente ao Famalicão. Ainda no Eng.º Manuel Branco Teixeira, alguns adeptos não seguraram as lágrimas enquanto outros mostraram a sua insatisfação à equipa pelo desfecho da temporada.



A contestação subiu de tom no exterior do estádio. Um grupo de adeptos colocou um caixão e umas velas como que dando início às cerimónias fúnebres do emblema flaviense. De resto, junto ao caixão era possível ver uma imagem com a cara de cada um dos membros do plantel transmontano e uma faixa onde se podia ler: «Envergonham a nossa história.»



Os adeptos esperaram a saída dos jogadores e de restante staff da equipa, brindando-os com insultos. Steven Vitória deu a cara pelo grupo e esteve à conversa com o grupo contestatário, acabando aplaudido.



A PSP foi chamada a intervir para desmobilizar o grupo de adeptos que... iniciou o cortejo fúnebre da versão 2023/24 do Desp. Chaves. A urna ficou num mural junto ao estádio Eng.º Manuel Branco Teixeira.



Veja tudo na galeria associada ao artigo.