Declarações de Moreno Teixeira, treinador do Desportivo de Chaves, em conferência de imprensa, após a derrota por 1-0, diante do Famalicão, que ditou a descida dos flavienses à II Liga:

«O futuro do Desp. Chaves, comigo ou sem mim é o menos importante neste momento. A época foi difícil, podia ir por outro caminho mas estou aqui para assumir a responsabilidade. Não estou agarrado ao lugar e comigo as coisas são muito fáceis de resolver, é com humildade que estou aqui a pedir desculpa aos adeptos. Acho que a precisar de ganhar, não tivemos a energia e a entrega necessárias, mas o responsável é um e está aqui, sou eu. Kelechi com o telemóvel no banco de suplentes? Estão-me a dar uma novidade, mas é inaceitável, para mim é inaceitável, mas mais uma vez a responsabilidade é apenas minha».