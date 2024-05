Figura do jogo: Gustavo Sá

O jovem de 19 anos, que já é apontado a outros voos, foi preponderante no desfecho da partida, quando mesmo antes do intervalo desviou para golo um cruzamento de Puma, que acabou por dificultar ainda mais a missão do Chaves e fazer, por fim, a diferença no resultado.

Momento: o golo de Gustavo Sá (45+2 minutos)

Com um bom trabalho de Puma Rodriguez sobre a meia direita, um passe rasteiro para a esquerda da área encontrou pelo caminho o pé direito de Gustavo Sá, que levou a bola ao fundo da malha flaviense.

Outros destaques:

Essugo:

Apesar das limitações físicas, (esteve em dúvida para o jogo) o jovem emprestado pelo Sporting, que fez a última partida esta época ao serviço dos trasmontanos, mais uma vez apresentou-se a bom nível, assumindo por diversas vezes o jogo da sua equipa.

Zaydou:

Preponderante na manobra da sua equipa. A construir, a destruir e até na reação quando a sua equipa perdia a posse. O francês, parece ter visão 360º, um passo a frente dos restantes.