No seguimento do comunicado à CMVM, anunciando a saída de Sérgio Conceição a 30 de junho de 2024, o FC Porto partilhou, esta terça-feira, nas redes sociais, uma mensagem de agradecimento para o técnico português.

«Uma história que a todos nos orgulha», pode ler-se na descrição.

Na imagem que acompanha a frase estão indicados os 11 títulos que Conceição venceu no comando do FC Porto ao longo de sete anos: três campeonatos, três Supertaças, quatro Taças de Portugal e uma Taça da Liga.

De recordar que Sérgio Conceição assinou, a 25 de abril, uma renovação de contrato com o FC Porto, altura em que Pinto da Costa era presidente, mas acabou por rescindir e vai deixar os azuis e brancos no fim do presente contrato.