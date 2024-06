O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, a rescisão da renovação de contrato com Sérgio Conceição, assinada a 25 de abril de 2024.

Depois de Sérgio Conceição ter emitido um comunicado a informar que ia deixar os dragões, foi a vez do clube reagir publicamente à CMVM.

De recordar que o técnico português assinou a extensão do vínculo ainda com Pinto da Costa na presidência, que entraria em vigor a 1 de julho de 2024, mas, tal como informaram ambas as partes, isso não vai acontecer.

No entanto, o clube portista informou que ambas as partes vão cumprir o contrato até 30 de junho de 2024.

Leia o comunicado na íntegra:

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD informa, para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, na sequência das notícias que foram veiculadas hoje à noite na comunicação social relacionadas com o contrato do treinador Sérgio Conceição:

O treinador tem um contrato com esta sociedade que termina a 30 de junho de 2024, que será integralmente cumprido por ambas as partes;

Relativamente ao acordo para a prorrogação do contrato de trabalho por mais quatro anos, comunicado no dia 25 de abril de 2024 e que entraria em vigor a 1 de julho de 2024, comunicou hoje o treinador publicamente ter procedido à rescisão unilateral do mesmo, ao abrigo da faculdade que lhe foi concedida de acordo com o respetivo clausulado. A relação laboral entre as partes terminará, como tal, a 30 de Junho de 2024.

Esta rescisão não implica o pagamento de quaisquer quantias pela FC Porto – Futebol, SAD (além, naturalmente, dos vencimentos e prémios referentes ao contrato ainda em vigor).

O Conselho de Administração