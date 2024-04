Nuno Almeida é o árbitro do FC Porto-Sporting, clássico da 31.ª jornada da Liga, marcado para o próximo domingo (20h30), no Estádio do Dragão.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol repete, assim, a nomeação da primeira volta. Nuno Almeida dirigiu a vitória por 2-0 dos leões em Alvalade, tendo expulsado Pepe aos 51 minutos.

Artur Soares Dias foi nomeado VAR, enquanto Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro vão estar no Dragão como assistentes, Miguel Nogueira como 4.º árbitro e João Bessa Silva será AVAR.

No Estádio da Luz, no sábado, a partir das 18h00, João Pinheiro vai apitar o Benfica-Sp. Braga. Hugo Miguel fica encarregue do VAR na Cidade do Futebol.

Confira os árbitros para a 31.ª jornada:

Gil Vicente-Arouca

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Manso

Casa Pia-Chaves

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Mota

Vizela-Rio Ave

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Hugo Coimbra e Diogo Pereira

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Pedro Ribeiro

Benfica-Sp. Braga

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Hugo Miguel

AVAR: André Campos

Vitória-Boavista

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Gonçalo Freire

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Vasco Santos

AVAR: Paulo Soares

Portimonense-Moreirense

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e André Almeida

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus

Estoril Praia-Famalicão

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: André Narciso

AVAR: Vasco Marques

FC Porto-Sporting

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: João Bessa Silva

Estrela-Farense

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Tiago Martins

AVAR: Inês Andrada