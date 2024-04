A meta do campeonato aproxima-se e as decisões também. Depois de uma jornada onde o top-4 da Liga venceu, segue-se outra ronda que pode fechar várias contas.

Comecemos pelo título. O Sporting segue na liderança com 80 pontos, mais sete do que o Benfica, segundo classificado. Com 62 pontos, FC Porto e Sp. Braga ocupam o terceiro e quarto lugares, respetivamente.

A 31.ª jornada da Liga traz-nos confrontos entre os primeiros classificados: o Sporting vai jogar ao Dragão, enquanto o Benfica recebe o Sp. Braga na Luz.

Desde logo, a equipa de Ruben Amorim pode festejar a conquista do título em casa do FC Porto. Sem depender de outras equipas, os leões precisam de apenas duas vitórias nas restantes quatro jornadas para sagrarem-se campeões. Contudo, em caso de derrota do Benfica na próxima ronda, abre-se um cenário apetecível aos verde e brancos.

O Benfica joga na Luz com o Sp. Braga no sábado e, se perder, o Sporting fica a precisar de uma vitória para conquistar o título, podendo consegui-la no dia a seguir (domingo) no Clássico. A confirmar-se este cenário, os leões passariam a somar 83 pontos, contra 73 dos encarnados. Ou seja, com três jornadas para o fim – e nove pontos em disputa – a equipa de Roger Schmidt já não tinha possibilidades de chegar ao primeiro lugar.

Na cabeça dos encarnados está ainda outro cenário. O Benfica pode garantir no mínimo o 2.º lugar na Liga e, para isso, há vários cenários em cima da mesa. Uma vitória ante o Sp. Braga garante-lhe desde já esse posto, que vale, pelo menos, o acesso à 3.ª pré-eliminatória da Champions. O empate ante o Sp. Braga também garante o 2.º lugar ao Benfica, desde que o FC Porto não vença o Sporting. A derrota ante o Sp. Braga é que nada garante na 31.ª jornada, independentemente do que faça o FC Porto. Isto porque os bracarenses, tal como os dragões, estão a 11 pontos das águias, e com uma vitória na Luz reduziriam para oito os pontos de desvantagem para o segundo classificado.

De notar ainda que, em caso de empate ou vitória, o Benfica retira desde logo ao Sp. Braga a possibilidade de chegar ao 2.º lugar.

Vizela pode confirmar descida de divisão

O Vizela precisa de um verdadeiro milagre para continuar no principal escalão do futebol português. A equipa de Rubén de la Barrera é «lanterna-vermelha» do campeonato, com 21 pontos. O Desp. Chaves é penúltimo, com 23, enquanto o Portimonense está em posição de play-off, com 28.

Imediatamente acima da «linha de água» estão Estrela da Amadora (15.º, com 29 pontos), Estoril (14.º, 30) e Boavista (13.º, 30).

Assim, com quatro jornadas por disputar, o Vizela precisa sempre, no mínimo, de somar oito pontos, esperando que os adversários diretos percam os jogos que faltam.

Em caso de derrota já no próximo fim de semana e se o Portimonense vencer o Moreirense, o Estrela ganhar ao Farense, o Estoril ultrapassar o Famalicão e o Boavista bater o V. Guimarães, o Vizela vê confirmada a descida de divisão.

Boavista e Estoril também podem livrar-se desde já da descida imediata. Caso vençam os respetivos jogos e o Desp. Chaves perca no reduto do Casa Pia, tanto boavisteiros como canarinhos ainda tinham a possibilidade de disputar o play-off, mas já não terminariam o campeonato nas duas últimas posições.

Se o Estrela da Amadora vencer e o Desp. Chaves perder, a equipa de Sérgio Vieira praticamente fica a salvo das duas últimas posições. Os tricolores passariam a somar 32 pontos, contra 23 dos flavienses. Uma diferença de nove pontos, precisamente aqueles que estarão em disputa a partir da próxima ronda. Ora, dado que em ambos os jogos das duas voltas as duas equipas empataram, seria preciso recorrer à diferença de golos, favorável aos lisboetas (-14 contra -32).