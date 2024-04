Este domingo arranca a fase de subida do Campeonato de Portugal com as oito equipas, divididas em duas séries, a lutarem pelas quatro vagas de promoção e pelo título de campeão.

Os dois primeiros classificados de cada uma das séries garantem a promoção, enquanto os vencedores de cada uma das séries vão disputar o título do Campeonato de Portugal.

O sorteio distribui os oito candidatos da seguinte forma:

Série 1: AD Os Limianos; SC São João de Ver; Pevidém SC e Amarante FC

Série 2: SC Lusitânia, Lusitano Moncarapachense, Vitória Setúbal e União Santarém.

São João de Ver, Pevidém SC, Lusitano Mocarapachense, Vitória Setúbal e União Santarém já tiveram passagens pela Liga 3. AD Os Limianos, Amarante FC e SC Lusitânia tentam a primeira promoção a este escalão.

Os jogos marcados para domingo:

AD Os Limianos - SC São João de Ver (16h00)

Pevidém SC-Amarante FC (16h00)

SC Lusitânia-Lusitano Moncarapachense (15h00)

Vitória Setúbal-União Santarém (16h00)