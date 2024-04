A loucura do Campeonato de Portugal instalou-se, na tarde deste domingo, em Vila Real, nas decisões da Serie A. Na 26.ª e derradeira jornada da primeira fase da prova, o emblema da «Bila» estava obrigado a vencer na receção ao Tirsense, que ainda almejava uma vaga para disputar a promoção à Liga 3.

Uma vez que o Limianos empatara, a um golo, na visita ao já despromovido Ribeirão, e o Pevidém vencera, em casa, o Camacha (2-0), o Tirsense apenas seguiria em prova forçando a despromoção dos «Lobos do Marão».

Aos 90+6m, e com todas as unidades instaladas na área contrária, as aspirações dos visitantes «morreram» nas mãos do guardião Carlos Madureira. Sem tempo a perder, seguiu-se um passe bem medido, de costa a costa, rececionado por André Azevedo, descaído para a esquerda.

Face ao desespero nas bancadas o «menino da Bila», de 33 anos, soltou a festa. Conhecido nas hostes dos alvinegros como herói de outras manutenções, Azevedo, que regressou a casa em 2020, depois jogar na Roménia, escreveu novo capítulo nos anais do emblema de Vila Real.

Desta Serie A caem para o futebol distrital o Montalegre – que encaixa a segunda despromoção consecutiva – o Vilar Perdizes – que esta temporada defrontou o FC Porto na Taça de Portugal – o Portosantense, o Mirandela e o Ribeirão.

Conheça todas as contas desta fase inaugural do Campeonato de Portugal, a 4.ª divisão do futebol nacional.