Já são conhecidos todos os oito clubes que vão jogar a fase de subida no Campeonato de Portugal, depois da conclusão da 26.ª e última jornada da fase regular, disputada no domingo.

Limianos e Pevidém (Série A), Amarante e São João de Ver (Série B), União Santarém e Lusitânia dos Açores (Série C) e V. Setúbal e Moncarapachense (Série D) são os oito clubes que vão tentar subir à Liga 3.

Estes oito clubes vão ser distribuídos em duas séries de quatro clubes cada, segundo a localização geográfica. Em cada série, jogam todos contra todos, a duas voltas (total de seis jornadas). O primeiro e o segundo classificado de cada série, num total de quatro clubes, sobem à Liga 3. O primeiro de cada série vai à final do Campeonato de Portugal, para definir o campeão da prova.

Foram também apurados todos os 20 clubes despromovidos aos distritais, por terem ficado do 10.º ao 14.º lugar em cada série. Na Série A desceram Montalegre, Vilar de Perdizes, Portosantense, Mirandela e Ribeirão. Na Série B desceram Florgrade, Oliveira do Douro, Valadares Gaia, Lamelas e Vila Meã. Na Série C foram despromovidos Fontinhas, Rabo de Peixe, Vitória de Sernache, Gouveia e União Tomar. Na Série D desceram Juventude Évora, Vasco da Gama Vidigueira, Oriental, Real e Imortal.