O jogo entre o Montalegre e o Limianos, da 23ª jornada do Campeonato de Portugal, foi adiado por causa do forte nevão que se abateu sobre a região transmontana. A partida estava marcada para as 15h00 deste sábado.

O Montalegre divulgou fotos do seu estádio coberto de neve e agradeceu, em comunicado, «o bom senso, a forma responsável e em que a Associação Desportiva Os Limianos e a Federação Portuguesa de Futebol atuaram para a segurança de todos os intervenientes e adeptos».

A nova data para disputar a jornada 23 será anunciada em breve.