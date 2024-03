A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou a população, esta sexta-feira, devido ao agravamento das condições atmosféricas nas próximas 48 horas, com previsão de agitação marítima, vento e queda de neve.

Nos próximos dois dias é esperada queda de neve nas regiões norte e centro acima dos 800/1.000 metros, bem como agitação marítima forte, com ondas até sete metros na costa ocidental, podendo atingir picos máximos de 11 metros, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Está também previsto vento mais intenso no litoral e nas terras altas, com rajadas até 80km/h.

A ANEPC pediu cuidados redobrados na estrada, com o piso rodoviário escorregadio devido à possibilidade de acumulação de gelo, geada e neve. Além disso, alertou para possíveis quedas de ramos ou árvores, assim como de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, além do desconforto térmico na população devido à descida acentuada da temperatura mínima.