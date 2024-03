Parece sinal, mas a neve insiste em colocar em causa o Montalegre-Limianos.

As duas equipas, recorde-se, tiveram o jogo da 23ª jornada adiado devido a um nevão que caiu sobre a vila Barrosã, voltando agora a estar condicionadas por uma nova queda insistente de neve, quando o jogo em atraso está agendando para a próxima sexta feira, dia 29 de março.

Já na terça-feira o Montalegre se viu obrigado a cancelar o treino da tarde devido a neve, sendo que esta manhã o relvado estava ainda mais pintado de branco: os responsáveis optaram então por colocar os jogadores treinar nas zonas fora do retângulo de jogo.

Prevê-se um agravamento do estado do tempo para as próximas horas, como tal, e com a neve a prometer ficar mais uns tempos, fica no ar a dúvida quanto a realização do jogo em atraso de ambas equipas, jogo esse, importante para as contas quer da subida quer da descida.