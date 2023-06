A aproveitar as férias no Algarve, em família, o treinador do FC Porto foi surpreendido com uma mensagem especial, apresentada a partir de uma avioneta, daquelas que fazem publicidade pelas principais praias portuguesas.

«Oh Conceição faz do Porto campeão», dizia a referida mensagem, que deixou Sérgio Conceição muito animado.

No vídeo, partilhado pelo próprio FC Porto, vê-se o treinador de charuto na boca, a cantar uma música do clube, enquanto o avião sobrevoa a praia.

«Tenho de mandar isto ao presidente», diz Sérgio Conceição, abraçado ao filho mais novo.

Veja o vídeo:

De recordar que, há um ano, alguns elementos da equipa principal do FC Porto também foram surpreendidos com uma mensagem de avião enquanto descansavam no Algarve.

«Boas férias, campeões!», dizia então a mensagem, partilhada igualmente pelos dragões.

Essa iniciativa, de há um ano, terá partido do próprio FC Porto, mas agora terão sido adeptos a dar continuidade à ideia.