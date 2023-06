Terminada a temporada, Cristiano Ronaldo aproveita alguns dias de férias com a namorada, Georgina Rodríguez, e com a companhia também de um colega da Seleção Nacional: Diogo Dalot.

Foi o próprio capitão de Portugal a partilhar uma fotografia com o lateral-direito formado no FC Porto, com outros amigos e as respetivas companheiras.

Dalot e Ronaldo, recorde-se, partilharam balneário no Manchester United e ficaram próximos desde então: CR7 já elogiou publicamente o jovem defesa em algumas ocasiões.

