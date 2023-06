O jogo da Seleção Nacional na Islândia foi especial por vários motivos, mas sobretudo um: no dia em que chegou aos 200 jogos com a camisola principal de Portugal, Cristiano Ronaldo voltou a decidir a vitória.

No final do jogo estava naturalmente feliz e o último plano do filme sobre os bastidores publicado pela Federação é uma boa imagem disso mesmo. Mas há outro detalhe que vale a pena: enquanto falava no flash-interview, Ronaldo agradece a assistência a Gonçalo Inácio, e atira-lhe um olhar, o central do Sporting estava mesmo ali ao lado e não evita o sorriso.

«Nem em Hollywood há guiões destes», escreveu a Federação.