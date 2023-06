Ao terceiro jogo da final dos play-off da NBA, os Denver Nuggets, comandados por Nikola Jokic e Jamal Murray, reassumiram o comando depois de uma espetacular segunda parte que lhes permitiu bater os Miami Heat por 109-94.

Com Neymar a assistir nas bancadas do Kaseya Center, Jokic voltou a ser a figura de proa dos Nuggets com 32 pontos, 21 ressaltos e 10 assistências, tornando-se o primeiro jogador numa final a lograr um «30-20-10», só alcançado, até agora, em play-offs, por Wilt Chamberlain e Kareem Abdul-Jabbar.

Por seu lado, Murray juntou 34 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências, sendo que, juntos, passaram a ser a primeira dupla a somar «triplos duplos» de 30 pontos nas finais.

A equipa de Denver contou ainda com uma grande exibição do rookie suplente Christian Braun, que somou 15 pontos, com 100 por cento nos tiros de dois pontos (sete em sete), e com importantes 11 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências de Aaron Gordon.

Os visitantes, que lideram agora a final por 2-1, decidiram o encontro no terceiro período, no qual conseguiram um parcial de 29-20, que, a juntar aos cinco pontos à maior que trouxeram para o intervalo, lhes conferiu uma vantagem de 14 pontos (68-82).

No quarto período, os Nuggets chegaram a ter uma vantagem de 21 pontos (72-93), com 8.29 minutos para jogar, seguindo-se uma reação mais do que tardia dos Heat, que ainda reduziram para nove (94-103), a 1.22 do final, sem nunca reentrarem na luta pela vitória.

Jimmy Butler, com 28 pontos, e Bam Adebayo, com 22 pontos e 17 ressaltos, foram, na estatística, os melhores da equipa de MIami, mas foram completamente secundarizados pelas duas maiores estrelas dos forasteiros.

Os Heat até entraram certeiros no jogo (5-0 e 7-2) e comandaram a fase inicial, mas cedo perderam gás e os Nuggets rapidamente restabeleceram o equilíbrio, que se manteve até final do primeiro período (24-24).

As duas formações mantiveram-se niveladas no segundo quarto, com igualdades a 29, 37 e 42 pontos, antes de uma ponta final melhor dos forasteiros, que chegaram ao intervalo a vencer por cinco pontos (48-53), a maior diferença de toda a primeira parte.

Quando se esperava que a segunda metade seguisse pelo mesmo caminho, os Nuggets arrancaram com um 6-0 e, depois, dispararam a diferença para cima dos 10 pontos (48-59), cenário que se manteve por quase toda a segunda parte.

A final vai prosseguir, agora, em Miami, na sexta-feira, e volta a Denver, na segunda-feira seguinte. Se for necessário um sexto jogo este será no dia 15 (quinta-feira), na Florida, enquanto o sétimo, a «negra», está reservado para dia 18 (domingo), de novo no Colorado.

