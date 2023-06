Os Miami Heat, campeões em 2006, 2012 e 2013, igualaram na última madrugada a final dos play-offs da NBA, ao vencerem os Nuggets, em Denver, por 111-108, no segundo jogo do título.

Depois da derrota por 104-93 no jogo inaugural, os Heat, que ao intervalo perdiam por 57-51, conseguiram, assim, recuperar da primeira derrota em casa e retribuíram na mesma moeda.

Apesar da derrota, Nikola Jokic esteve mais uma vez em destaque pelos Nuggets, com um total de 41 pontos, com destaque para um duplo-duplo com onze ressaltos. Do lado dos Heat, foi mais a exibição coletiva que esteve em evidência. Gabe Vicente somou 23 pontos, acompanhado por Jimmy Butler e Bam Adebayo, ambos com 22.

A final da NBA muda-se agora para a Florida, que acolherá o Jogo 3, na próxima quarta-feira, e o Jogo 4, na sexta-feira, enquanto o quinto jogo será de novo em Denver (a 12 de junho). Se necessário, o sexto será novamente em Miami (a 15 de junho) e o sétimo no Colorado (a 18).