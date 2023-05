Os Miami Heat recusaram ser a primeira equipa a ser eliminada nos play-offs da NBA depois de liderar uma série por 3-0 e venceram em Boston por 103-84, no jogo 7, da final da Conferência Este.



Como as 150 equipas anteriores que ganharam os três primeiros embates de uma série, os Heat também seguiram em frente, ainda que por tangenciais 4-3, como Knicks (1951), Nuggets (1994) e Blazers (2003).



Depois de terem recuperado de 3-0 para 3-3, os vice-campeões da NBA pareciam ter tudo a seu favor: jogavam no TD Garden e estavam por cima da eliminatória. Mas tudo correu mal a começar por uma entorse sofrida por Jayson Tatum, logo no início e que o obrigou a jogar em sofrimento até final.

Os Heat ganharam o primeiro período por 22-15 e não mais perdeu essa vantagem. O conjunto de Spoelstra esteve a ganhar por 11 pontos no arranque da seguna parte, mas um enorme Derrick White, permitiu a recuperação dos Celtics, anulada novamente por um fim de terceiro período notável dos Heat.

A franquia de Miami voltou a ter uma entrada fortíssima no último período e ganhou uma vanagem de 21 pontos para desespero dos adeptos do Celtic. Jimmy Butler, eleito o MVP destas finais do Este, anotou 28 pontos (além de sete ressaltos e seis assistências) enquanto Caleb Martin fez um duplo-duplo com 26 pontos (11 em 16 de lançamentos de campo) e dez ressaltos.

Na formação da casa, Tatum foi uma sombra, visivelmente diminuído fisicamente, ficando-se pelos 14 pontos, mais 11 ressaltos, enquanto Jaylen Brown também não esteve nos seus dias (oito em 23 nos lançamentos de campo), apesar dos 19 pontos, oito ressaltos e cinco assistências.

Derrick White, com 18 pontos, acabou por ser o melhor, numa equipa dos Celtics que abusou (mais uma vez) dos triplos - 42 tentados, contra 40 tiros de dois pontos) -, com apenas nove concretizados (eficácia de 21,5 por cento), contra os 50 por cento dos Heat (14 em 28).

A final da NBA entre Denver Nuggets e Miami Heat arranca na próxima quinta-feira, no Colorado.