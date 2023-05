Ao quarto das finais da Conferência Este, os Boston Celtics, comandados por um inspirado Jayson Tatum, ao seu melhor nível, foram a Miami alcançar a primeira vitória sobre os Heat, por 116-99, deixando claro que ainda têm uma palavra a dizer nestes play-offs.

A equipa comandada por Marcus Smart tinha prometido reagir depois da terceira derrota consecutiva e acabaram por impor-se neste quarto jogo, com destaque para o terceiro quarto, em que a equipa de Boston chegou a estar a vencer por 18-0, conquistando definitivamente uma vantagem sobre o rival, com destaque para Jayson Tatum, com um total de 33 pontos e onze ressaltos.

A equipa de Miami, que até aqui tinha demonstrado um coletivo demolidor, não conseguiu reagir, numa noite em que Max Trus e Duncan Robinson falharam em demasia e em que Jimmy Butler esteve sempre muito desamparado face à solida defesa dos Celtics.

A equipa de Boston, finalista na temporada passada (perdeu com os Golden State Warriors, por 4-2), conseguiu, assim, adiar o veredicto para um quinto jogo que está marcado para a madrugada da próxima quinta-feira, desta vez em casa, mas terá ainda de voltar a Miami para dar a volta à eliminatória.

Uma missão que parece impossível, uma vez nenhuma equipa conseguiu recuperar até hoje de uma desvantagem de 3-0 na história dos play-offs.