LeBron James deixou a NBA em suspenso, ao semear dúvidas relativamente a uma 21.ª temporada com os Lakers.

Após a derrota estrondosa com os Denver Nuggets, na final da Conferência Oeste (4-0), a estrela da equipa de Los Angeles surpreendeu quando foi questionado sobre as expectativas para a próxima época.

«Vamos ver o que acontece. Não sei, não sei. Tenho muito em que pensar, para ser honesto. A questão pessoal, seguir em frente com o jogo. Tenho muito em que pensar», respondeu o basquetebolista de 38 anos.

«Tem a ver com a disponibilidade, continuar com a mente focada. Estar presente no terreno de jogo, no balneário, nas viagens de autocarro e de avião. Essas coisas. É desafiante, seguramente. Foi uma época muito desafiante. Foi uma viagem e tanto», acrescentou LeBron James, melhor marcador da história da NBA, poucas horas depois do anúncio da retirada de Carmelo Anthony, um dos seus melhores amigos na Liga americana de basquetebol.