Depois de uma vitória da Roma nos últimos minutos frente à Udinese (2-1), a fazer lembrar os tempos em que Mourinho estava no comando, De Rossi comentou o facto de ter alcançado, com menos jogos, os mesmos pontos que o português fez na liga italiana, na presente temporada.

«Olho para tudo menos para a corrida que vê quem marca mais pontos entre mim e o Mourinho. É claro que conseguimos, estamos bem e reabrimos discussões que pareciam encerradas quando cheguei. Não tanto pelos pontos, mas pelas equipas da frente», referiu esta quinta-feira, em declarações à Sky Sports após o jogo.

«Os miúdos estão a fazer um trabalho incrível, mas acho que teriam feito o mesmo com Mourinho, porque isso tudo começa com eles. Eles têm um coração enorme e teriam ganham na mesma se eu não estivesse aqui. Mesmo com Mourinho, a Roma teria recuperado», concluiu.

De recordar que os romanos trocaram José Mourinho por De Rossi em janeiro deste ano, na 19.ª jornada, altura em que a Roma estava em 8.º lugar, com 29 pontos. Neste momento, na 33.ª jornada, estão em quinto, com 58 pontos, e De Rossi apenas demorou 14 jogos para atingir esses 29 pontos.