Vindo de dois empates consecutivos, o Bolonha deslocou-se ao Olímpico e venceu a Roma por 3-1, esta segunda-feira, em jogo da 33.ª jornada da liga italiana.

A equipa comandada por Thiago Motta abriu o marcador ainda antes do primeiro quarto de hora, graças a um pontapé acrobático de Oussama El Azzouzi (14m).

Os forasteiros aumentaram a vantagem em cima do intervalo, pelo goleador Joshua Zirkzee (45), num lance confirmado pela tecnologia da linha de golo.

Após o intervalo, Daniele De Rossi, que esteve privado de Romelu Lukaku por lesão, fez três mexidas e obteve a recompensa aos 56 minutos. Sardar Azmoun, que tinha entrado para o recomeço do jogo, reduziu, à terceira tentativa, depois de dois remates defendidos por Lukasz Skorupski.

O Bolonha voltou a aumentar a diferença no marcador pouco depois, por Saelemaekers (65m), que apareceu na cara do ex-Benfica Mile Svilar e picou a bola por cima do belga.

O avançado português João Costa foi lançado aos 85 minutos, mas Rui Patrício e Renato Sanches não saíram do banco.

Com este resultado, o Bolonha consolida a posição de Champions e ameaça a Juventus no pódio. A equipa de Thiago Motta é quarta classificada, com 62 pontos, apenas menos dois do que a formação de Turim, que ocupa a terceira posição e empatou nesta ronda.

Já a Roma, segue no quinto posto, com 55 pontos, mas tem menos um jogo disputado.

Os cinco primeiros classificados, refira-se, qualificam-se para a Liga dos Campeões.