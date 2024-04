A Juventus, com Tiago Djaló no banco, somou esta noite o sexto jogo sem vencer nas últimas sete jornadas da Serie A, ao empatar em casa do Cagliari, 2-2, no jogo de abertura da 33.ª jornada.

Na Sardenha, Gianluca Caetano abriu o marcador para a equipa de Claudio Ranieri à meia-hora, de penálti. Seis minutos depois, novo penálti: dessa feita, foi Yerry Mina a fazer o 2-0.

Dusan Vlahovic teve um golo anulado em cima do intervalo, mas na segunda parte, aos 62 minutos, reduziu para os bianconeri aos 62 minutos, com um golaço de livre.

Estava reposta a esperança da Juve, que chegou ao empate a três minutos dos 90, fruto de um autogolo de Alberto Dossena.

Com este resultado, a Juventus segue no terceiro lugar da Serie A, mas pode ver o Bolonha ou a Roma aproximarem-se (defrontam-se na segunda-feira). O Cagliari está em 13.º, com 34 pontos.

Antes, durante a tarde, o Génova perdeu na receção à Lazio, por 1-0. Luis Alberto, aos 67 minutos, fez o único golo do encontro.

A Lazio está, à condição, no sexto lugar, ao passo que o Génova é 12.º classificado.