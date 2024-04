O jogo entre a Udinese e a Roma, que foi interrompido devido a um mal-estar de Evan Ndicka, vai ser retomado no próximo dia 25 de abril, a partir das 19h00.

Aos 71 minutos da partida, recorde-se, Ndicka caiu no relvado com dores no peito e teve de ser transportado para o hospital, onde foi confirmado um trauma torácico e um pneumotórax do lado esquerdo.

Agora, a Serie A anunciou a data para serem cumpridos os restantes 18 minutos e 30 segundos, que não foi do agrado da Roma, devido ao compromisso europeu diante do Bayer Leverkusen.

Em comunicado, os «giallorossi» consideraram a «decisão injusta» e que «um claro retrocesso para todo o futebol italiano».

A Roma vai receber o Bolonha a 22 de abril, desloca-se a Udine três dias depois e, a 28 de abril, visita o Nápoles. Já a 2 de maio, recebe o Leverkusen, seguindo-se o duelo com a Juventus, antes da viagem para a Alemanha.