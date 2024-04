A Roma garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para as meias-finais da Liga Europa, ao vencer na receção ao Milan, por 2-1, em jogo da segunda mão dos quartos de final.

A equipa comandada por Daniele de Rossi, que tinha ganho em Milão por 1-0, precisou de 22 minutos para fazer dois golos e aumentar a diferença na eliminatória para 3-0 e aguentou mais de uma hora (contando com o tempo de compensação) em inferioridade numérica, após a expulsão de Zeki Çelik. Só sofreu o 2-1 a cinco minutos dos 90 e nunca deixou de ter o apuramento na mão.

Aos 12 minutos, Gianluca Mancini fez o 1-0 para a Roma. Lorenzo Pellegrini rematou ao poste, o guarda-rede Mike Maignan voou para a bola para tentar a defesa e Mancini beneficiou de toda a conjugação, com a bola a sobrar para si para uma finalização fácil.

Dez minutos depois, a bravura e a força de Romelu Lukaku compensaram. Depois da ação do belga a desequilibrar na área, um corte de Matteo Gabbia levou a bola até Paulo Dybala, que fez o 2-0 num belo remate de pé esquerdo, colocado junto ao segundo poste.

Pouco depois, uma ação totalmente imprudente de Çelik, com uma rasteira por trás para travar a arrancada do português Rafael Leão, ditou o vermelho direto e deixou a Roma com menos um aos 31 minutos, apesar da vantagem de três golos registada então na eliminatória.

À procura de algo mais, Stefano Pioli lançou Luka Jovic e tirou Bennacer aos 40 minutos. Do outro lado, pouco depois, De Rossi respondeu com a entrada de Diego Llorente para a saída de Paulo Dybala.

Na segunda parte, o Milan conseguiu marcar, mas já foi tarde para sonhar com a reviravolta. Matteo Gabbia, de cabeça após cruzamento de Rafael Leão na esquerda, fez o 2-1 aos 85 minutos, fechando o marcador do jogo.

Já no segundo de cinco minutos de compensação, Theo Hernández viu o cartão vermelho por falta sobre El Shaarawy, mas o árbitro Szymon Marciniak foi logo de seguida consultar as imagens e mudou a cor do cartão para amarelo: não havia, na verdade, motivo para expulsão.

Nessa altura, o português Renato Sanches já estava em campo. Entrou aos 82 minutos, jogando pela primeira vez desde 26 de fevereiro (dia em que entrou aos 86m na vitória por 3-2 ante o Torino) e apenas pela segunda vez em 2024 e pela 11.ª vez esta época.

Pelo quarto ano consecutivo, a Roma está em meias-finais de competições europeias. Em 2020/21, chegou às meias-finais da Liga Europa (foi eliminado pelo Manchester United, que depois perdeu a final para o Villarreal. Em 2021/22, com José Mourinho ao leme, venceu a Liga Conferência, batendo o Feyenoord na final por 1-0. Na temporada passada, 2022/23, também com Mourinho, chegou à final da Liga Europa, perdida para o Sevilha, no desempate por penáltis.

Nas meias-finais, a Roma vai defrontar o Bayer Leverkusen, que esta noite afastou o West Ham.