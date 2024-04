O Liverpool foi eliminado nos quartos de final da Liga Europa. Depois de ter perdido por 3-0 na primeira mão em Anfield, a equipa de Jurgen Kloop derrotou a Atalanta por 1-0, fora de casa, mas acabou fora da competição.

Diogo Jota entrou aos 66 minutos de um encontro que começou bem para os «reds». O Liverpool dispôs de uma grande penalidade logo aos 7 minutos. Salah não tremeu e deu esperança ao conjunto inglês.

Contudo, a equipa de Jurgen Klopp não conseguiu marcar mais nenhum golo à Atalanta, apesar de ter contado com o ex-portista Luis Diaz desde o início e com Darwin Nuñez, antigo jogador do Benfica, a partir dos 66 minutos.

O emblema italiano segue assim para as meias-finais da Liga Europa, enquanto o Liverpool cai nos quartos de final da prova, naquele que foi o último jogo europeu de Klopp ao serviço dos «reds» na primeira competição continental que disputou pela equipa inglesa.