Naby Keita foi suspenso pelo Werder Bremen até fim da época por se ter recusado viajar com a equipa para Leverkusen no último domingo.



«O comportamento de Naby não é aceitável. Com esta ação, ele colocou-se acima da equipa e não podemos deixar passar isso em claro», afirmou o diretor desportivo do Werder Bremen, Clemens Fritz, num comunicado divulgado pelo clube.



O ex-Liverpool recusou seguir com a equipa para a BayArena depois de ter sabido que não seria titular diante do Bayer, no jogo da 29.ª jornada da Bundesliga.

O Werder Bremen acabou goleado pelo Bayer Leverkusen, equipa que confirmou a conquista do primeiro título de campeão germânico da sua história quando faltam cinco jornadas para o fim da Liga alemã.

Perante o sucedido, Keita decidiu defender-se das críticas através de uma nota publicada nas redes sociais. «Em toda a minha carreira, por todos os clubes por que passei, nunca tive problemas disciplinares e tentei sempre ser um exemplo. Não aceitarei que alguém manche a minha imagem», escreveu.

Naby Keita, de 29 anos, soma apenas 100 minutos ao serviço do Werder Bremen, em cinco partidas, depois de ter estado lesionado no início da época e de ter representado a sua seleção na última edição da Taça das Nações Africanas (CAN).