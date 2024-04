O futuro de Amorim voltou a ser um dos temas da conferência de imprensa de antevisão ao duelo do Sporting com o Famalicão, partida em atraso da 20.ª jornada da Liga. O técnico assumiu que não conversou com os jogadores sobre o interesse do Liverpool.



«Só comentar que não falei nada com os jogadores. Quando se falou do acordo, senti essa necessidade, mas como vinha para a conferência, escusava de estar a perder tempo e foquei os jogadores no jogo. Deixei essa parte para as conferências porque chega tudo aos jogadores. Os jogadores não me pergntaram nada. Só perguntam quando há folga. Os jogadores fazem a vida deles. Estamos tão perto de algo tão importante que não temos tempo para pensar nisso», sublinhou, em conferência de imprensa.