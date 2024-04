Em Itália, a Atalanta empatou, em casa, a dois golos com o Verona, no jogo de encerramento da jornada 32 da Serie A. Dani Silva foi titular na equipa visitante, enquanto Rúben Vinagre entrou no segundo tempo no conjunto de Verona.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 13 minutos. A assistência foi de Koopmeiners, com Scamacca a finalizar da melhor forma. Cinco minutos depois foi a vez do avançado italiano assistir Ederson, que atirou para o 2-0.

Em desvantagem no marcador, o Verona reagiu no segundo tempo. Aos 56 minutos, Lazovic reduziu e quatro minutos depois, aos 60, Noslin fez o 2-2, que se manteve até final.

Com este resultado, a Atalanta passa a somar 51 pontos e está no 6.º lugar da Serie A, que dá acesso à Liga Conferência. O Verona segue no 16.º posto, com 28 pontos, apenas um acima da linha de água.