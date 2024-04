Depois de o Milan ter empatado a três golos em Sassuolo, o Inter de Milão podia abrir uma vantagem de 16 pontos para o rival, mas também não foi além de um empate (2-2), na receção ao Cagliari, em jogo da 32.ª jornada do campeonato italiano.

Na próxima jornada, há dérbi, mas o Inter desperdiçou a oportunidade de poder sair desse jogo como campeão.

Os «nerazzurri», sem a principal figura Lautaro Martínez, devido a castigo, adiantaram-se aos 12 minutos, por Marcus Thuram. Na segunda parte, o Cagliari chegou à igualdade por Eldor Shomurodov (65m), mas o Inter voltou para a frente do marcador pouco depois, graças a um penálti convertido por Hakan Calhanoglu (74m).

Ainda assim, o conjunto orientado por Claudio Ranieri garantiu que levava um ponto do Giuseppe Meazza com o golo de Nicolas Viola, aos 83 minutos.

Apesar deste empate, o Inter segue confortavelmente na liderança e o «scudetto» parece questão de tempo até confirmar-se. A seis jornadas do fim, a equipa de Simone Inzaghi é líder, com 83 pontos, mais 14 do que o segundo classificado, o Milan.

O Cagliari ocupa o 14.º posto, com 31 pontos, mais quatro do que a zona de despromoção.

A classificação da liga italiana