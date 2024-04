A Juventus foi até ao reduto do Torino empatar a zero, este sábado, no dérbi da 32.ª jornada da liga italiana.

A «vecchia signora», que segue no terceiro lugar, com 63 pontos, pode ver o AC Milan de Rafael Leão alargar a vantagem, que já é de cinco pontos. Os «rossoneri» são segundos classificados e visitam o Sassuolo no domingo.

Além de falhar a aproximação ao segundo lugar, a Juventus poderia ficar mais ameaçada no terceiro posto, mas valeu aos «bianconeri» o empate do Bolonha, quarto classificado, na receção ao Monza (0-0), que contou com o português Pedro Pereira como suplente utilizado.

Com este resultado, a equipa de Thiago Motta passa a somar 59 pontos, menos quatro do que a Juve.

No outro jogo deste sábado, o Lecce impôs-se por 1-0 na receção ao Empoli.

A classificação da liga italiana