O encontro entre Udinese e Roma foi suspenso aos 72 minutos, depois de o defesa Evan Ndicka ter colapsado em campo.

O jogador dos «giallorossi» sentiu-se mal e caiu no relvado, com dores na zona do peito. A equipa médica entrou de imediato em campo e levou o costa-marfinense para o balneário, de maca. Durante o percurso até ao túnel, Ndicka fez um sinal positivo com o dedo polegar.

O treinador Daniele De Rossi foi até ao balneário inteirar-se da situação e, quando regressou, informou a equipa de arbitragem que não existiam condições para prosseguir a partida, uma decisão apoiada pelos restantes jogadores e staff das duas equipas.

Ndicka, que manteve-se sempre consciente, foi transportado para o hospital, segundo a Roma. Ao que tudo indica, o futebolista terá sofrido um problema cardíaco, sem que tenha sido necessário recorrer a um desfibrilador.

Quando foi interrompido, o encontro estava empatado a um golo. Roberto Pereyra adiantou o conjunto de Udine aos 23 minutos e Lukaku fez o empate aos 64.