Daniele De Rossi vai permanecer no comando técnico da Roma na próxima temporada.



O anúncio foi feito pelos proprietários do emblema italiano através de uma nota divulgada no site oficial. «Depois de uma reunião na tarde de ontem [quarta-feira] com o Daniele de Rossi, temos o prazer de anunciar que ele vai continuar na posição de treinador da Roma no final da temporada e no futuro próximo», pode ler-se.



«Num curto espaço de tempo, o impato positivo que ele trouxe a todo o clube permitiu continuar a extraordinária história dele na Roma. A liderança de Daniele carateriza-se pelo respeito e coragem enquanto a sua força e confiança estão em sintonia com os valores inigualáveis da Roma, da cidade e dos adeptos. Continuaremos a trabalhar em conjunto com empenho cada vez maior para proporcionar o futuro que os adeptos da Roma merecem. Não poderíamos estar mais felizes por construir um projeto a longo prazo com Daniele. Mais detalhes serão revelados nos próximos dias», lê-se ainda no comunicado.



Desde que sucedeu a José Mourinho, em janeiro, De Rossi conseguiu dez vitórias, quatro empates e perdeu apenas dois jogos. Atualmente, a Roma ocupa o 5.º lugar da Serie A e está nos quartos de final da Liga Europa.