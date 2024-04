11 dias após o jogo ter sido suspenso devido ao colapso de Ndicka no relvado, o Udinese-Roma foi concluído, esta quinta-feira, e terminou com a vitória dos giallorossi por 2-1.



Quando foi interrompido, o encontro estava empatado a um golo: Roberto Pereyra adiantou o conjunto de Udine aos 23 minutos enquanto Lukaku fez o empate aos 64. Foram, por isso, jogados cerca de 20 minutos e apenas houve um golo no último minuto do período de compensação (90+5).



De resto, o conjunto de Fabio Cannavaro, em estreia ao comando da equipa de Udine, esteve perto de marcar aos 82 minutos, mas o ex-Benfica Svilar salvou os romanos. No último lance da partida, Bryan Cristante aproveitou um canto batido por Dybala para dar o triunfo à equipa de De Rossi.



Com esta vitória a Roma reforçou o quinto lugar, o último que dá entrada na Champions, e tem mais quatro pontos que a Atalanta (menos um jogo). Por sua vez, a Udinese, de João Ferreira, está em igualdade pontual com o Frosinone, o primeiro emblema em zona de descida.